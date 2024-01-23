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مصرع قاصرين تسلّلا في حاوية تبريد أثناء محاولة هجرة غير قانونية من تونس

أخبار دولية
2024-01-23 | 07:07
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مصرع قاصرين تسلّلا في حاوية تبريد أثناء محاولة هجرة غير قانونية من تونس
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مصرع قاصرين تسلّلا في حاوية تبريد أثناء محاولة هجرة غير قانونية من تونس

لقي قاصران حتفهما بعد قضائهما ثماني ساعات داخل حاوية تبريد في سفينة متجهة من تونس نحو دولة أوروبية خلال محاولة هجرة غير قانونية، على ما أفاد جهاز الحماية المدنية فرانس برس.
     
وقال المدير المحلي للحماية المدنية منير الريابي لفرانس برس: "توفي شخصان تتراوح أعمارهما بين 16 و17 عاما من أصل أربعة تسللوا داخل حاوية لتبريد الغلال والخضار فوق سفينة تجارية كانت متجهة نحو بلد أوروبي".     
     
وأضاف: "قضى القصر الأربعة نحو ثماني ساعات داخل الحاويات المبردة قبل ان ينتبه إليهم طاقم السفينة ويعود ادراجه إلى ميناء تونس". 
     
وتابع: "أما الشخصان الآخران فهما في حالة مستقرة بالمستشفى".

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