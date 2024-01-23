رئيس وزراء المجر يدعو نظيره السويدي للزيارة لبحث الانضمام لحلف الأطلسي

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي لزيارة بودابست والتباحث بشأن خطوة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي المُعطلة بسبب تأخر موافقة المجر وتركيا.



وردا على سؤال بشأن الدعوة، قال متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في رسالة نصية لرويترز إن ستوكهولم لم تحدد موقفها بعد.