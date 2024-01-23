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الخارجية السورية: لا مبرر للعمليات العسكرية الأردنية داخل سوريا
أخبار دولية
2024-01-23 | 08:11
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الخارجية السورية: لا مبرر للعمليات العسكرية الأردنية داخل سوريا
أعربت وزارة الخارجية السورية في بيان اليوم، عن أسفها الشديد لشن الأردن ضربات جوية داخل الأراضي السورية، قائلة إنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية".
وكثف الجيش الأردني حملته على مهربي المخدرات على حدوده مع سوريا في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت سوريا إن الضربات الجوية تسببت في سقوط خسائر بين المدنيين من النساء والأطفال.
أخبار دولية
سوريا
الأردن
ضربات جوية
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