الرئيس الإيراني يزور تركيا الأربعاء

يتوجه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الأربعاء الى انقرة بعد إرجاء زيارته مرتين لاجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان كما أفاد مصدر دبلوماسي تركي وكالة فرانس برس الثلاثاء.



وأعلنت وكالة الانباء الرسمية الايرانية أيضا عن زيارة الرئيس الايراني الى تركيا، والتي كان أُعلن عنها في نهاية تشرين الثاني ثم في مطلع كانون الثاني بعد اعتداءين تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية وأوقعا 89 قتيلا.



وبحسب محللين، سيبحث الرئيسان الحرب بين اسرائيل وحماس وسبل منع توسعها فيما تزداد حدة التوتر في الشرق الاوسط.