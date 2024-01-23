سوناك يحذر من ردّ بريطاني جديد إذا استمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرّت.



وقال سوناك للبرلمان الثلاثاء بعد جولة ثانية من الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين: "نحن لا نسعى إلى المواجهة"، مضيفًا: "لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور من دون رد".

