إسرائيل لن تقبل باتفاق يسمح ببقاء "حماس" في السلطة بغزة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي اليوم، أن إسرائيل لن توافق على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن وقف إطلاق النار يسمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة أو بقاء حماس في السلطة بالقطاع.



وأكد أن الجهود مستمرة لتحرير الرهائن لكنه رفض الخوض في تفاصيل وقال إن الأرواح على المحك.