وزارة الصحة التابعة لحماس: الدبابات الاسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء، أن الدبابات الاسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، في اليوم التاسع بعد المئة لبدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.



وقالت وزارة الصحة في بيان: "الدبابات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة على الطوابق العلوية بمبنى الجراحات التخصصية ومبنى الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس، وتوقع عشرات الاصابات".