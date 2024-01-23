زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب قبالة عاصمة فانواتو

وقع زلزال بقوة 6,3 درجات قبالة سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادىء في ساعة مبكرة الأربعاء، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، من دون أن يصدر تحذير من حدوث تسونامي.



وضرب الزلزال على عمق 37 كيلومترًا وعلى بعد نحو 44 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة بورت فيلا في الساعة 1:33 صباحًا (14:33 ت غ)، بحسب المركز الأميركي الذي ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6,5 درجات.





