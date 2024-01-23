وزير خارجية السويد: "ما من سبب للتفاوض" مع المجر بشأن العضوية في الحلف الأطلسي

رأى وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن "ما من سبب للتفاوض" مع المجر بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي، بعدما دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي أولف كريسترسون لزيارة بودابست بهدف إجراء محادثات.



وقال بيلستروم لصحافيين إن المجر "دعت السويد في قمة مدريد في العام 2022" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي من دون أي تحفظات، لذلك "لا أرى سببًا للتفاوض في هذه المرحلة".