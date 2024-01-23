أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله سرا الى المستشفى

ظهر وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن علنا للمرة الاولى الثلاثاء، منذ دخوله المستشفى مطلع كانون الثاني من دون إخطار السلطات العليا، وتحدث عبر الفيديو خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا.



ونقل لويد اوستن (70 عاما) إلى المستشفى في الاول من كانون الثاني حيث بقي لمدة اسبوعين بسبب مضاعفات أعقبت عملية جراحية بسبب سرطان البروستات تم تشخيص اصابته به مطلع كانون الاول.



ولم يتم ابلاغ هذا التشخيص وحالتي الاستشفاء اللتين اعقبته الى السلطات العليا في البلاد، بدءا من جو بايدن، سوى بعد أيام عدة مما أثار ضجة في الصحافة وبين خصومه الجمهوريين، في خضم سنة انتخابية.



وقال اوستن إن "أمن المجتمع الدولي برمته على المحك في معركة اوكرانيا. وانا أكثر تصميما من أي وقت مضى على العمل مع حلفائنا وشركائنا لدعم اوكرانيا وضمان انجاز المهمة".



وشدد على المساعدات العسكرية بقيمة 250 مليون دولار لاوكرانيا التي اعلنتها واشنطن الشهر الماضي، لكنه لم يفصل المساعدات الاميركية الجديدة بسبب نقص الاموال.



وترفض المعارضة الجمهورية في الكونغرس المصادقة على حزمة جديدة في الموازنة طالما لم يستجب بايدن لمطالبهم بتقليص الهجرة على الحدود مع المكسيك.



ويأتي اجتماع مجموعة الاتصال التي تنسق المساعدة العسكرية للتحالف لاوكرانيا في حربها ضد روسيا، بعد مقتل سبعة مدنيين على الاقل وإصابة ما يقارب ثمانين في غارات جوية روسية ليلية استهدفت العاصمة الاوكرانية كييف وخاركيف (شرق)، حسبما ذكرت السلطات المحلية الثلاثاء.

