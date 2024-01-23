روسيا تنفي في الامم المتحدة اي عملية "ترحيل" لاطفال اوكرانيين

نفت روسيا الثلاثاء في الامم المتحدة اي عملية "لترحيل" آلاف الاطفال الاوكرانيين الى اراضيها منذ غزو اوكرانيا. ودعت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة التي تنظر في الملف الروسي في اطار اجتماع دوري، موسكو الاثنين الى تفسير موقفها من "الادعاءات بالترحيل".



وردّ رئيس الوفد الروسي اليكسي فوفتشينكو نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية، قائلا: "منذ شباط 2022 لم يتورط الاتحاد الروسي في ترحيل رعايا اوكرانيين الى اراضيه، وتم قبول حوالي ثلاثة ملايين من سكان اوكرانيا بينهم عدد من الاطفال في الاتحاد الروسي. وجاء معظم الاطفال مع اسرهم او اولياء امورهم ووضعوا في ملاجئ موقتة او لدى أقارب".



لكنه اشار الى ان عمليات التحقق جارية بشأن وضع "أكثر من خمسة آلاف طفل".



وتقدر اوكرانيا ان 20 الف طفل اوكراني ارسلوا قسرا الى روسيا. وقد اعادت السلطات حوالي 400 منهم فقط حتى الآن. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لشؤون الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة "ترحيل" آلاف الاطفال الاوكرانيين.