الإمارات تنفي تمويل "إغتيالات سياسية" في اليمن

نفت الإمارات تقريرًا نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء عن أن الدولة الخليجية تقف وراء موجة من الإغتيالات بدوافع سياسية في جنوب اليمن.



وقالت "بي بي سي" إن أكثر من مئة شخص قتلوا خلال فترة ثلاث سنوات بعدما تولت الإمارات المسؤولية الأمنية في الجنوب، حيث كان تنظيم "القاعدة" يحقق مكاسب على الأرض.



وتعد المملكة الخليجية الغنية بالنفط عضوًا رئيسًا في التحالف الذي تقوده السعودية وتشكل في العام 2015 لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على معظم شمال البلاد.



وأشارت "بي بي سي" إلى أن العديد من الذين اغتيلوا كانوا عناصر من حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في دول عربية عدة من بينها الإمارات.



لكن الإمارات نفت تنفيذ أي إغتيالات لا علاقة لها بالإرهاب.