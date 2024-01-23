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خمسة أشخاص يقتحمون السفارة الإيرانية في السويد

أخبار دولية
2024-01-23 | 14:15
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خمسة أشخاص يقتحمون السفارة الإيرانية في السويد
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خمسة أشخاص يقتحمون السفارة الإيرانية في السويد


     
اقتحم خمسة أشخاص السفارة الإيرانية في السويد بعد ظهر الثلاثاء قبل أن يتمّ إخراجهم منها، حسبما أفادت الشرطة في العاصمة السويدية ستوكهولم.
     
وقالت في بيان "لفت انتباه الشرطة إلى السفارة الإيرانية وجود أشخاص متجمّعين خارجها، بينما دخل خمسة أشخاص إلى منطقة السفارة". وأُلقي القبض على شخص واحد للاشتباه في قيامه باعتداء.
     
وأضافت متحدثة باسم الشرطة لقناة "تي في 4"، أنّه تمّ إخراج جميع الأشخاص، موضحة أنّها لا تستطيع تحديد ما إذا كان قد سُمح بتنظيم التجمّع أمام السفارة.

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