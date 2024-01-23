البرلمان التركي يصادق على إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

البرلمان التركي يصادق على إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

صادق البرلمان التركي الثلاثاء على إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، في عملية تأخرت عامًا ونيف وعرقلت جهودًا غربية لإبداء حزم إزاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.



وتمت المصادقة على طلب ستوكهولم الإنضمام إلى الحلف بموافقة 287 مشرعًا مقابل 55 صوتًا معارضًا، لتصبح بذلك المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.