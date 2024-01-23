زيلينسكي: مقتل 18 وإصابة أكثر من 130 في هجمات صاروخية روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن ضربات صاروخية روسية في أنحاء أوكرانيا أدت إلى مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين.



وأشار زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إلى أن أكثر من 200 موقع تعرض للقصف، منها 139 منزلًا.



وكان مسؤولون في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قالوا في وقت سابق إن ثمانية لقوا حتفهم في هجوم على مبنى سكني.