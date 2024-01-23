بلينكن: الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام الدعم المحتمل لأي "ترتيبات إنتقالية" لحل الصراع مع إسرائيل.



وقال بلينكن للصحفيين في أبوجا بنيجيريا: "إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات إنتقالية لجعل ذلك (حل الصراع) ممكنًا، فهذا أمر مختلف. لكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين وما زلنا بشأن رفض التعدي على أراضي القطاع".