البنتاغون: على علم بالتقارير عن شن هجوم في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء أنها على علم بالتقارير التي أشارت إلى شن هجوم على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لا يمكنها تأكيد هذه التقارير في الوقت الحالي.