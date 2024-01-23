البيت الأبيض يجري محادثات جدية حول هدنة في غزة

أفاد البيت الأبيض الثلاثاء عن محادثات "جدية" تجري حول "هدنة" جديدة محتملة في غزة تسمح بإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.



وصرح المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الثلاثاء بأن مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك يزور المنطقة لإجراء محادثات بهذا الصدد.



وقال: "جون كيربي ماكغورك موجود في القاهرة الثلاثاء، وسيجري زيارات أخرى في المنطقة"، مضيفًا أن "إحدى المسائل التي يناقشها هي إمكانية التوصل إلى إتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، ما يتطلب هدنة إنسانية لمدة معينة".



وأشار إلى أننا "سنؤيد بشدة هدنة أطول من فترة الأسبوع الذي حصلنا عليه في السابق، إذا كان ذلك يمنحنا الفرصة لإخراج الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".



ولم يقدم كيربي المزيد من التفاصيل بشأن مدة الهدنة.