غوتيريش: رفض إسرائيل حل الدولتين غير مقبول

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه "غير مقبول" ومن شأنه أن يطيل أمد النزاع في غزة.



وقال غوتيريش في مداخلة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "ما سمعناه الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".



وأضاف أن "هذا الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطرًا بالغًا على السلم والأمن الدوليين".



وشدد على أن "هذا الأمر من شأنه أن يفاقم الإستقطاب وأن يشجع المتطرفين في كل مكان".



ورأى غوتيريش أنه "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة تمامًا"، لافتًا إلى أن "أي رفض من جانب أي طرف لحل الدولتين يجب نبذه بحزم"، موضحًا أنه "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها".

