السويد ترحب بمصادقة برلمان تركيا وترى فيها خطوة إضافية نحو الإضمام للناتو

رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء بمصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أكثر من عام من التأخير.



وكتب كريسترسون على موقع إكس: "اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضوًا كاملًا في الناتو".



ووصف بالإيجابي تصويت البرلمان التركي لصالح إنضمام السويد إلى الناتو.