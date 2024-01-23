الولايات المتحدة دمرت صاروخًا حوثيًا في اليمن بعيد ضربات مشتركة مع بريطانيا

دمرت الولايات المتحدة صاروخ كروز حوثيًا مضادًا للسفن كان معدًا للإطلاق بعيد الجولة الثانية من الضربات الأميركية البريطانية المشتركة ضد الحوثيين اليمنيين، وفق ما أعلن البنتاغون الثلاثاء.



وقال المتحدث بإسم البنتاغون الجنرال بات رايدر: "بعيد تنفيذ هذه الضربات، ضربت الولايات المتحدة دفاعًا عن النفس هدفًا حوثيًا إضافيًا، ما أدى إلى تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن كان معدًا للإطلاق وكان يشكل خطرًا داهمًا للسفن العاملة في المنطقة".



وأضاف رايدر لصحافيين أن "الضربة الإضافية وقعت على الأرجح في غضون 15 إلى 30 دقيقة من العملية الرئيسية هناك".



وكانت القوات الأميركية والبريطانية أطلقت جولة أولى من الضربات ضد الجماعة المدعومة من إيران في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعقب ذلك مزيد من الضربات المشتركة ليل الإثنين-الثلاثاء.