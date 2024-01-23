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واشنطن تعلن شن ضربات على فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق

أخبار دولية
2024-01-23 | 17:42
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واشنطن تعلن شن ضربات على فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق
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واشنطن تعلن شن ضربات على فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق

واشنطن تعلن شن ضربات على فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء أن القوات الأميركية إستهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردًا على هجمات إستهدفت عسكريين أميركيين في كل من العراق وسوريا.
     
وقال أوستن في بيان إن "القوات العسكرية الأميركية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".
     
وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية شنتها ميليشيات ترعاها إيران ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا".

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