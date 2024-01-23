قتيلان في غارات جوية إستهدفت فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق

قتيلان في غارات جوية إستهدفت فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق

سقط قتيلان على الأقل في العراق في غارات جوية إستهدفت ليل الثلاثاء مواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس مسؤول أمني وقيادي في الحشد الشعبي.



وقال المصدران إن "الضربات إستهدفت مواقع لكتائب حزب الله - أحد فصائل الحشد الشعبي - في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بعد حوالي 60 كلم جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سوريا، حيث سقط قتيلان على الأقل".