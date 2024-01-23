مصادر لرويترز: جهود وساطة مكثفة لقطر والولايات المتحدة ومصر تركز على هدنة لمدة شهر في غزة

مصادر لرويترز: جهود وساطة مكثفة لقطر والولايات المتحدة ومصر تركز على هدنة لمدة شهر في غزة

وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرًا، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر وكالة رويترز.



وذكرت المصادر أن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.



وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءًا من المدنيين وانتهاءً بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن سجناء فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.