كاميرون يعتزم الحديث عن المخاوف حيال أعداد القتلى بغزة خلال زيارة لإسرائيل

يتوجّه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى إسرائيل يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتناول المخاوف بشأن العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين ويدفع من أجل وقف إطلاق نار "مستدام" في حرب غزة.



وستكون جولة كاميرون هي الثالثة له في الشرق الأوسط خلال ما يزيد قليلا عن شهرين، وستشمل زيارات للضفة الغربية، حيث تتمركز السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، ولقطر وتركيا.



كما من المقرر أن يدعو إلى مسار للخروج من الحرب يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير غزة، مع تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.



وفي إسرائيل، يعتزم كاميرون التنويه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة "فعل المزيد وبسرعة أكبر لزيادة تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة بشكل كبير"، وسيتناول "المخاوف بشأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين"، بحسب ما جاء في بيان من وزارة الخارجية.



وقال كاميرون: "لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يطول أكثر من اللازم. من الضروري الآن هدنة فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن. الوضع فظيع".



