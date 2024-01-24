هايلي بعد هزيمتها أمام ترامب في نيوهامبشر: السباق لم ينته بعد

أقرّت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مساء الثلاثاء بهزيمتها أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.



وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتّحدة إنّ "هذا السباق لم ينته بعد"، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز بايدن" بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني المقبل.