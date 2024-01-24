ترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين التمهيدية للسباق الرئاسي في نيوهامبشر

فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية عديدة مساء الثلاثاء.



ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التميدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني لمقبل.