مقتل عشرة مدنيين على أيدي مسلحين في غرب الكونغو الديموقراطية

قتل عشرة مدنيين على أيدي مسلحين في منطقة تشهد صراعاً قبلياً في غرب الكونغو الديموقراطية الثلاثاء، بحسب ما أفادت مصادر محلية.



وقال غي موسومو، النائب عن منطقة كواموث، لوكالة فرانس برس إنّ المسلّحين "قتلوا 11 شخصاً، بينهم ثلاث نساء" في قرية فادياكا في جنوب كواموث.



وتقع كواموث في مقاطعة ماي ندومبي.



وأضاف: "المهاجمين هم عناصر في ميليشيا موبوندو".



وتشهد هذه المقاطعة منذ 2022 نزاعاً على الأراضي بين قبيلتي تيكي وياكا.