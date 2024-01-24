بايدن بعد فوز ترامب في نيوهامبشر: الديموقراطية والحريات الفردية على المحكّ

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء من أنّ الديموقراطية والحريّات الفردية في الولايات المتّحدة "على المحكّ" بعد فوز سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر.



وفي بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديموقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنّه "من الواضح الآن أنّ دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أنّ المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديموقراطيتنا، حرياتنا الفردية، اقتصادنا، كلّها على المحك".