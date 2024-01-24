"فايننشال تايمز": الولايات المتحدة ناشدت الصين على المساعدة في كبح هجمات الحوثيين

نقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين.



وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا مع كبار مسؤولين صينيين في الأشهر الثلاثة الماضية.