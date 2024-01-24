ستة قتلى و14 جريحاً في انفجار صهريج غاز في منغوليا

لقي ستّة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في العاصمة المنغولية أولان باتور فجر الأربعاء، في انفجار صهريج غاز نجم عن حادث مروري، بحسب ما أعلنت السلطات.



وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما) في بيان إنّ "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في الحريق" كما قضى ثلاثة إطفائيين وأصيب 14 شخصاً بجروح.



وكان الصهريج محمّلاً بـ60 طنّاً من الغاز المسال حين اصطدم بسيارة وانفجر، بحسب ما أعلنت سلطات الدولة الحبيسة الشاسعة الواقعة بين الصين وروسيا.



وأوضحت الوكالة أنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع، مشيرة إلى أنّه في عداد الجرحى أربعة أطفال.