الجيش الأميركي يعلن أنّه دمّر صاروخين حوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأميركي أنه دمّر صباح الأربعاء في اليمن صاروخين مضادّين للسفن حوثيّين كانا يشكّلان تهديداً وشيكاً للملاحة البحرية في المنطقة.



وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنّها "شنّت ضربات ضدّ صاروخين حوثيّين مضادّين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدّين للإطلاق".



وأشار البيان الى أنّ "القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وخلصت إلى أنّهما يمثّلان تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".



وقالت سنتكوم في بيانها، إنّه "تبعاً لذلك استهدفت القوات الأميركية الصواريخ ودمّرتها دفاعاً عن النفس".



وشدّد البيان على أنّ تدمير هذين الصاروخين "يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".