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رئاسة الوزراء العراقية: الضربات الأميركية على العراق عدوانية وسنتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أرواح العراقيين

أخبار دولية
2024-01-24 | 03:32
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رئاسة الوزراء العراقية: الضربات الأميركية على العراق عدوانية وسنتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أرواح العراقيين
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رئاسة الوزراء العراقية: الضربات الأميركية على العراق عدوانية وسنتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أرواح العراقيين

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن الولايات المتحدة عادت لتنفيذ ضربات جوية ضد أماكن وحدات عسكرية عراقية من الجيش والحشد الشعبي، في منطقتي جرف النصر والقائم.

ولفتت في بيان الى أنه "في الوقت الذي قطعت فيه التفاهمات، بشأن دور ومهام عناصر التحالف الدولي ومستشاريه المتواجدين في العراق، شوطاً إيجابياً على طريق تنظيم العلاقة المستقبلية، نجد هذه الأفعال ترتكب لتتسبب في عرقلة هذا المسار، والإساءة لكل الاتفاقات ومحاور التعاون الأمني المشترك".

وشددت على أن هذا الفعل المرفوض، يقوّض سنوات من التعاون ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول، في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع، وتداعيات العدوان على غزّة، ونتائج حرب الإبادة غير الأخلاقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وقالت: "بينما سكتت القوى العظمى، ومنها الولايات المتحدة، إزاء تلك الجرائم، نراها تنزلق إلى أفعال مُدانة وعدوانية غير مبررة على الأراضي والسيادة الوطنية العراقية".

ودعت المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤوليته في دعم السلم والأمن، ومنع كل التجاوزات التي تهدد فعلياً استقرار العراق وسيادته، مشددة على أنه "سنتعامل فيه مع هذه العمليات على أنها أفعال عدوانية، وسنتخذ كل ما يمليه علينا الواجب وما تحتمه المسؤولية؛ من أجل حفظ أرواح العراقيين وكرامتهم على أرض بلادنا الآمنة المستقرة".

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