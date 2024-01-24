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قتلى في تحطم طائرة تقل عمالا من شركة ريو تينتو في شمال غرب كندا
أخبار دولية
2024-01-24 | 04:56
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قتلى في تحطم طائرة تقل عمالا من شركة ريو تينتو في شمال غرب كندا
تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل عمالا من شركة التعدين العالمية ريو تينتو بالقرب من فورت سميث في الأقاليم الشمالية الغربية النائية في كندا أمس الثلاثاء، أثناء توجهها إلى منجم ديافيك للألماس مما أسفر عن مقتل بعض من كانوا على متنها.
ولم ترد تفاصيل بعد حول عدد القتلى أو عدد من كانوا على متن الطائرة لكن شركة نورث وسترن إير ليز، مالكة الطائرة المسجلة، ذكرت على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن لديها نوعين من طائرات جيت ستريم وكلاهما قادر على حمل 19 راكبا.
وقال جاكوب ستوسهولم الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو في بيان إن أنباء تحطم الطائرة شكلت صدمة للشركة.
وأضاف: "نعمل عن كثب مع السلطات ولن ندخر جهدا لمساعدتهم في معرفة ملابسات ما حدث".
ولم تستجب شركة نورث وسترن إير ليز بعد لطلب للتعقيب.
وقال مجلس سلامة النقل الكندي إن فريقا من المحققين سينظر في ملابسات حادث التحطم وأضاف أنه حاليا في مرحلة جمع المعلومات.
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