تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 65 أسير حرب اوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بحسب وكالات روسية، ان طائرة شحن عسكرية روسية من طراز "إل-76" تقل 65 أسير حرب أوكرانيا تحطمت الاربعاء في منطقة بيلغورود المتاخمة لاوكرانيا.



وقالت الوزارة: "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود، وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الاوكراني الاسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من افراد الطاقم وثلاثة مرافقين".