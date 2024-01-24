وزارة الصحة في غزة: مقتل 25700 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول

أعلنت وزارة الصحة في غزة في أن 210 فلسطينيين قتلوا وأصيب 386 قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.



ولفتت في بيان الى أنه بذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية يوم السابع من تشرين الأول إلى 25700 وعدد المصابين إلى 63740.