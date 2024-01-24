رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم كييف باسقاط الطائرة التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين

اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي الاربعاء كييف باسقاط الطائرة التي تحطمت صباحا في منطقة بيلغورود وعلى متنها 65 سجينا أوكرانيا.



وقال في المجلس: "قتلوا جنودهم في الجو وكانت امهاتهم واولادهم بانتظارهم".



وأضاف فياتشيسلاف فولودين أمام النواب الروس: "اسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة انسانية (...) بصواريخ أميركية وألمانية".