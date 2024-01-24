السوداني: الحكومة العراقية صادقت على توصيات إنشاء منصة ثابتة لواردات الغاز

صادقت الحكومة العراقية على توصيات إنشاء منصة ثابتة لواردات الغاز في ميناء الفاو الكبير جنوبي محافظة البصرة، وفق ما أكّد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.



وجاء، في البيان، أنّ المنصة ستكون الأولى من نوعها في القطاع الوطنيّ للنفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به.