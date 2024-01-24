سائقو القطارات في ألمانيا بدأوا أطول إضراب

بدأ سائقو القطارات أطول إضراب يشهده قطاع السكك الحديد الألمانيّ سيشل حركة المرور مدة ستة أيام وسيكلف بلا شك أكبر اقتصاد، في أوروبا، مئات الملايين من اليورو.



وبدأ الإضراب، الناجم عن الخلاف على الأجور وساعات العمل، في قطارات نقل الركاب وفي قطارات الشحن.



ومن المقرر أن ينهي السائقون تحركهم الاثنين في 29 كانون الثاني، في السادسة مساءً.



ووصف وزير النقل فولكر فيسينغ التحرك بأنّه مدمر، لأن ألمانيا، التي انكمش ناتجها المحليّ الإجماليّ بنسبة 0,3% العام الماضي، تتخلف، في المنافسة الدولية.



وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد دويتشه بان Deutsche Bahn إنّ هذا الإضراب هو الأطول لسائقي القطارات في ألمانيا، وسيحطم المدة القياسية السابقة المسجلة في أيار 2015.