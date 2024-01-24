اندلاع حريق في متجر بوسط الصين... وسقوط 25 قتيلا

قتل 25 شخصا على الأقل الأربعاء إثر اندلاع حريق في متجر في مقاطعة جيانغشي بوسط الصين كما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وقالت قناة "سي سي تي في" الرسمية إنه "حتى الساعة 6,40 (10,40 ت غ) قتل 25 شخصا في الحادث، ويتلقى مصابون آخرون العلاج في المستشفى".