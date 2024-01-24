بلاغ لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادث في اليمن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغًا عن وقوع حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوبي المخا، في اليمن.



وأوضحت أنّ السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريبًا من جانبها الأيمن، وأن السفينة وطاقمها بخير ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار.