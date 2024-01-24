قطر للطاقة: التطورات في منطقة البحر الأحمر قد تؤثّر على جدولة شحنات الغاز الطبيعيّ

أعلنت شركة "قطر للطاقة" أنّ الهجمات، في منطقة البحر الأحمر، قد تؤثّر على جدولة شحنات الغاز الطبيعيّ المُسال، على عكس الإنتاج، الذي طمأنت أنّه مستمرّ من دون انقطاع.



وقالت الشركة المملوكة للدولة، في بيان: "بينما قد تؤثر التطورات في منطقة البحر الأحمر على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر لأنها قد تسلك طرقاً بديلة، إلا أنه يتم إدارة تسليمها مع عملائنا".