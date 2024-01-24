موسكو تتهم كييف بإسقاط طائرة عسكرية روسية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف باسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب اوكرانيا، في منطقة بيلغورود.



وأكّدت أنّها لاحظت إطلاق صاروخين.



وقالت الوزارة إنّ "نظام كييف ارتكب عملًا إرهابيًا باسقاط طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقوم برحلة من مطار تشكالوفسكي إلى بيلغورود لنقل جنود أوكرانيين أسرى لعملية تبادل."