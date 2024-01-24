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الرئيس التونسيّ عيّن ثلاثة وزراء جدد

أخبار دولية
2024-01-24 | 08:47
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الرئيس التونسيّ عيّن ثلاثة وزراء جدد
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الرئيس التونسيّ عيّن ثلاثة وزراء جدد

عيّن الرئيس التونسيّ قيس سعيد ثلاثة وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفق بيان رئاسيّ.
 
كما عين الرئيس وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ووزير للتشغيل والتكوين المهنيّ.
 
وظلت هذه الوزارات شاغرة لأشهر عديدة.

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