استبعاد إسرائيليّ لوقف إطلاق النار في غزة

استبعدت إسرائيل وقف إطلاق النار، في غزة.



ونفت متحدثة باسم الحكومة تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" يتوقف القتال بموجبه مقابل الإفراج عن رهائن.



وقالت المتحدثة إيلانا شتاين، في إفادة صحافية: "تعليقا على أنباء في شأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير "حماس" وإعادة جميع الرهائن ولن تشكل غزة تهديدًا أمنيًا لإسرائيل."



وأضافت: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار وكانت هناك هُدن لأغراض إنسانية وانتهكت "حماس" هذا الاتفاق".