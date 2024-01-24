39 قتيلا في حريق في متجر بوسط الصين

قتل 39 شخصا على الأقل واصيب تسعة بجروح الأربعاء إثر اندلاع حريق في متجر في مقاطعة جيانغشي بوسط الصين كما أفادت وسائل إعلام رسمية في حصيلة جديدة.



ولا يزال عدد غير محدد من الاشخاص عالقين في المتجر.



وقالت قناة "سي سي تي في" الرسمية " تسبب الحادث بوفاة 39 شخصا ويتلقى مصابون آخرون العلاج في المستشفى".



وجاء في بيان للسلطات المحلية نقلته صحيفة "غلوبال تايمز"، "حاليا لا تزال عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث مستمرة ويجري التحقيق أيضا في اسبابه".

