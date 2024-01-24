منظمات حقوقية دولية تطالب بوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة

دعت 16 منظمة حقوقية دولية إلى وقف عمليات إرسال الأسلحة إلى إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلّحة، في محاولة لإنهاء الحرب، في قطاع غزة.



وناشدت هذه المنظمات، في بيان مشترك، الدول الأعضاء، في الأمم المتحدة، لوقف إرسال الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر، لوقف الأزمة، في غزة وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية والخسائر، في أرواح المدنيين.



وأكّد البيان أنّ القصف الإسرائيليّ والحصار يحرمان السكان المدنيين من أساسيات البقاء على قيد الحياة ويجعلان قطاع غزة غير صالح للسكن.



وشدّد على مواجهة السكان المدنيين، في غزة، أزمة إنسانية غير مسبوقة الخطورة والحجم.



وجاء في البيان أيضًا أنه بعد الهجوم، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، "واصلت المجموعات المسلحة في غزة إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على المراكز السكانية في إسرائيل".