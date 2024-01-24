تقارير أولية: الضربات الأميركية على أهداف للحوثيين أتت بنتائج فعالة

أشارت التقارير الأولية إلى أن الضربات الأميركية على أهداف للحوثيين أتت بنتائج فعالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي.



وذكر الجيش الأميركيّ، في بيان، إنه نفذ المزيد من الضربات في اليمن في وقت مبكر ودمر صاروخين مضادين للسفن كان الحوثيون يعتزمون إطلاقهما صوب البحر الأحمر.