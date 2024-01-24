لقاء إيرانيّ تركيّ لتطوير العلاقات بينهما

حطّ الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي، في تركيا، حيث التقى الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان.



وبحث الرئيسان في سبل تطوير العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين، إضافة إلى الاحداث، في قطاع غزة والوضع، في الشرق الاوسط.