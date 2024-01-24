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لقاء أميركيّ عراقيّ وتسلّم رسالة مهمة
أخبار دولية
2024-01-24 | 12:40
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لقاء أميركيّ عراقيّ وتسلّم رسالة مهمة
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقيّ وزير الخارجية فؤاد حسين، السفيرة الأميركية لدى بغداد إلينا رومانوسكي.
وتسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأميركية إلى الحكومة العراقية، سيدرسها كل من رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات المقبلة في شأنها.
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